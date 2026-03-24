Havaalanına gelen turisti yeni transfer gibi karşıladılar, sonrası daha komik

İspanya’da Malaga taraftarları, kulübün transfer yapmamasına ilginç bir protestoyla tepki gösterdi.
Yönetimin transfer hamlesi yapmamasına tepki gösteren taraftarlar, havaalanına giderek sıra dışı bir eyleme imza attı.
Taraftarlar, havaalanında rastgele seçtikleri bir turisti yeni transfer gibi karşılayarak tezahüratlar yaptı. O anlar renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.
Yapılan bu protestoyla taraftarlar, yönetime “transfer yapın” mesajını farklı bir yöntemle vermiş oldu.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler bu yaratıcı protestoya yoğun ilgi gösterdi.
