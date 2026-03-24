Havaalanına gelen turisti yeni transfer gibi karşıladılar, sonrası daha komik

İspanya’da Malaga taraftarları, kulübün transfer yapmamasına ilginç bir protestoyla tepki gösterdi.

TRANSFER YAPILMAYINCA FARKLI YOL SEÇTİLER

Yönetimin transfer hamlesi yapmamasına tepki gösteren taraftarlar, havaalanına giderek sıra dışı bir eyleme imza attı.

RASTGELE TURİSTİ “TRANSFER” DİYE KARŞILADILAR

Taraftarlar, havaalanında rastgele seçtikleri bir turisti yeni transfer gibi karşılayarak tezahüratlar yaptı. O anlar renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

MESAJ NET: TRANSFER İSTİYORUZ

Yapılan bu protestoyla taraftarlar, yönetime “transfer yapın” mesajını farklı bir yöntemle vermiş oldu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler bu yaratıcı protestoya yoğun ilgi gösterdi.