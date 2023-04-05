Georgina'dan çarpıcı Ronaldo itirafı! "Midemde kelebekler uçuştu" diye anlattı - Son Dakika
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Georgina'dan çarpıcı Ronaldo itirafı! "Midemde kelebekler uçuştu" diye anlattı

05.04.2023 11:03

Hayatını konu alan "I am Georgina" serisinin 2. sezonunda Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez dikkat çeken bir itirafta daha bulundu. İlişkilerindeki en utandığı anı paylaşan Georgina, "O çok yakışıklı bir adam. Onu ilk gördüğümde o kadar yakışıklıydı ki yüzüne bakmaya utandım. Midemde kelebekler uçuştu. En çok utandığım an belki de o andı." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızla olan ilişkisine dair özel anları anlatmaya devam ediyor. Rodriguez, "I am Georgina" serisinin 2. sezonunda bir itirafta daha bulundu.

"RONALDO'NUN YÜZÜNE BAKMAYA UTANDIM"

Ronaldo'yla 2016 yılında tanıştığını belirten Georgina Rodriguez, Portekizli futbolcu ile olan ilişkisinde en çok utandığı anı anlattı. Rodriguez yaptığı açıklamada, "O çok yakışıklı bir adam. Onu ilk gördüğümde o kadar yakışıklıydı ki yüzüne bakmaya utandım. Midemde kelebekler uçuştu. En çok utandığım an belki de o andı." ifadelerini kullandı.

BOMBA İTİRAFTA BULUNMUŞTU

Georgina Rodriguez, "I am Georgina" serisinin 2. sezonunda Cristiano Ronaldo ile SPA'da ilişkiye girdiklerini de itiraf etmişti. Rodriguez'in bu itirafı da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Sevgilisi, 'Midemde kelebekler uçuştu' diyerek Ronaldo ile ilişkisinde en utandığı anı anlattı
Sevgilisi, 'Midemde kelebekler uçuştu' diyerek Ronaldo ile ilişkisinde en utandığı anı anlattı
Sevgilisi, 'Midemde kelebekler uçuştu' diyerek Ronaldo ile ilişkisinde en utandığı anı anlattı
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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Georgina'dan çarpıcı Ronaldo itirafı! 'Midemde kelebekler uçuştu' diye anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Georgina'dan çarpıcı Ronaldo itirafı! "Midemde kelebekler uçuştu" diye anlattı - Son Dakika
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