Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 Sumqayit FK: 0 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 Sumqayit FK: 0

25.07.2022 16:31
Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 Sumqayit FK: 0

0 kazandı.

0 kazandı.

2. etap kamp çalışmalarının yapıldığı otelin sahasında oynanan maçta Samsunspor sahaya Aykut Özer, Şener Kaya, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Soner Gönül, Osman Çelik, Celil Yüksel, Hasan Kılıç, Yusuf Ensar Poyrazlı, Polat Yaldır ve Gaetan Laura 11'i ile çıktı. İkinci yarıda ise Alp Tutar, Yunus Emre Çift, Ali Ülgen, Mücahit Albayrak, Yusuf Emre Gültekin, Muhammed Ali Özbaskıcı, Fernando Henrique Boldrin ve Ali Kılıç oyuna dahil oldu.

Sumqayit PFK ise sahaya Aydın Bayramov, Vurghun Hüseynov, Damjan Danicic, Steven Pereira, Vugar Mustafayev, Sabuhi Abdullazade, Rufat Abdullazade, Süleyman Ahmadov, Ouro Nile Toure, Alya Toure ve Araz Abdullayev 11'i ile çıktı. İkinci yarıda ise Mateusz Michal Kutcha, Ilnur Valiyev, Omar Valencia, Vusal Isgandarli, Elvin Badalov, Vugar Beybalayev, Murad Khachalev, Aykhan Suleymanli, Elshan Abdullayev, Nemat Shikhamirov, Ibrahim Aliyev ve Rifat Nurmugamet oyuna dahil oldu.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Samsunspor'un gollerini Polat Yaldır ve Fernando Henrique Boldrin kaydetti. Karşılaşmayı Eskişehir bölgesinden Süleyman Bahadır, Mehmet Kaan Bingül ve Ramazan Ufuk Avdaş yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Tolga Tuna görev aldı. Hazırlık maçını Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan da izledi. Ayrıca futbolculardan Jakub Szumski, Ali Taha Demir, Berk Taşkın ve Arvydas Novikovas da sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada yer almadı.

Oynanan hazırlık maçının ardından kırmızı-beyazlılar yeni sezon çalışmalarına 29 Temmuz Cuma günü Nuri Asan Tesisleri'nde devam edecek. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Yusuf Abdioğlu, Alim Öztürk, Aykut Özer, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 Sumqayit FK: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Samsunspor: 2 Sumqayit FK: 0 - Son Dakika
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