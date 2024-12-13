Heidenheim Teknik Direktörü Başakşehir'i Kutladı

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UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 3-1 kaybeden Alman ekibi Heidenheim'ın teknik direktörü Frank Schmidt, turuncu-lacivertli ekibin galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Schmidt, yenilen gollerde hatalar yaptıklarını aktardı.

RAMS Başakşehir galibiyetten dolayı tebrik eden Alman teknik adam, "Başakşehir gerçekten galibiyeti hak etti. Bizim için acı bir son oldu. Oyunda dominasyonu sağlayamadık. Goller yedik, 2-0 geriye düştük. Hatalar yaptık. Maç elimizden kayıp gitti. Performansımız bu maçı kazanmak için yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Maç boyu ikili mücadeleleri kazanmaya çalıştıklarını anlatan Schmidt, "Topa hakim olmaya çalışsak da presler sonucunda topu kaybettik. Oyuncularım topu kaybedince ben de elimizdeki değişiklik hakkını kullanmaya karar verdim. Değişiklik haklarımı kullanarak gidişatı değiştirmeye çalıştım. Bu zamanki maç akışında oyuncularım ciddi bir yük içinde. Oyuncularımı bu yüzden yormak istemedim." diye konuştu.

Maç sırasında oyuncular arasında iletişim kopukluğunu gözlemlediğini belirten Schmidt, "Daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Kendi aralarında problem yaşadılar. Maalesef öfkelerini sahaya yansıttılar. Bu yüzden maça odaklanamadılar. Bizi destekleyenlerden özür diliyorum. Yenilgi bizim için hayal kırıklığı oldu." değerlendirmesinde bulundu.