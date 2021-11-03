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Hem yüzmede hem dansta şampiyonlar - Son Dakika

Hem yüzmede hem dansta şampiyonlar

03.11.2021 10:17
Hem yüzmede hem dansta şampiyonlar

Yaşar Üniversitesi öğrencisi başarılı sporcular, yeni başarılara imza attı.

Yaşar Üniversitesi öğrencisi başarılı sporcular, yeni başarılara imza attı. Yazılım Mühendisliği öğrencisi Şehran Kartal, 14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasının Bodrum etabında 1, 6 ve 10 kilometre (km) yarışlarını birincilikte tamamladı ve gençler kategorisinde 3 altın madalya kazandı. Piyano dalında uluslararası ödüllü Sanatta Yeterlilik Programı öğrencisi İdlin Arshinova da müzikteki başarısı kadar dansta elde ettiği başarılara bir yenisini ekledi ve Salsa Cumhuriyet Kupası Yetişkinler Salsa Solo Kadın kategorisinde birinciliği elde etti.

Akdeniz'in en kapsamlı açık su yüzme şampiyonası olan 14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonasının Bodrum etabı, 29 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yaklaşık 800 sporcu; 1 km, 2 Km, 3 km, 6 km ve 10 km için kulaç attı. Bugüne kadar açık su yüzme yarışlarında birçok ulusal ve uluslararası derecesi bulunan geçen ay içinde önce Alanya'da ardından da Göcek'te madalya kazanan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şehran Kartal (18), Bodrum'da da başarılarına yenilerini ekledi. Kartal, üç günde 1 km, 6 km ve 10 km etaplarında sudan ilk sırada çıkarak gençler kategorisinde 3 altın madalya kazanmayı başardı. Kartal, Marmaris, Göcek ve Bodrum etaplarında 6 km yüzüp en yüksek puan ile tamamlayarak Turkuaz Yüzme Serisi Ödülüne de layık görüldü. Spordaki başarısının yanı sıra Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümünü yüzde 100 akademik başarı bursuyla kazanıp hazırlık sınıfında okuyan Şehran Kartal, yaklaşık 12 yıldır yüzdüğünü belirterek, hedefinin milli takıma seçilip ülkemizi uluslararası alanda da başarıyla temsil etmek olduğunu ifade etti.

Hem müzikte hem dansta ödüller kazanıyor

Kendisi gibi sanatçı olan ailesinin desteğiyle henüz 6 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan İdlin Arshinova, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde tamamladı. Eğitimine burslu olarak Yaşar Üniversitesi Sanatta Yeterlilik Programı öğrencisi olarak devam eden Arshinova, öğrenciliği boyunca piyano ve dans dalında birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı. Genç yetenek Arshinova, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Kısa süre önce Latin dansları alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından Dünya Latin Dans Kupasında iki ödül kazanan İdlin Arshinova, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Dans Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlediği ve toplam 123 sporcunun katıldığı Salsa Cumhuriyet Kupası'nda da ödül kazanmayı başardı. Türkiye Dans Spor Federasyonu lisanslı sporcusu da olan Arshinova, Yetişkinler Salsa Solo Kadın kategorisinde 25 sporcu arasından dans performansıyla birinciliği aldı. İdlin Arshinova, ulusal ve uluslararası birçok ödülünün bulunduğu piyanonun yanı sıra çocukluğundan bu yana da Latin ve salon danslarına ilgi duyduğunu belirterek hem müzik hem dans çalışmalarını haftanın her günü aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Arshinova, "Başarıyı bir gün kutlayıp, ertesi gün çalışmaya devam ediyorum. Bir yandan da sanatta yeterlilik eğitimime devam ediyorum. Sanat, hayatımın en önemli parçası" dedi. - İZMİR

Hem yüzmede hem dansta şampiyonlar
Hem yüzmede hem dansta şampiyonlar
Hem yüzmede hem dansta şampiyonlar

Yaşar Üniversitesi, Bodrum, Yüzme, Dans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hem yüzmede hem dansta şampiyonlar - Son Dakika Spor


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