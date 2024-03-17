Hentbol Antrenörü Bülent Alaz\'ın Kız Takımları Türkiye Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

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Hentbol antrenörü Bülent Alaz'ın Kastamonu Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda oluşturduğu iki kız takımı da Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda 2 yıl önce Alaz'ın kurduğu kız hentbol takımı, geçen yıl Okul Sporları Türkiye Finalleri'nde küçük kızlarda ikinci oldu.

Alaz, geçen yıl eylül ayında yeni bir takım oluşturdu.

Şehit Bülent Gider Küçük Kızlar ile Yıldız Kızlar hentbol takımları, bu yıl katıldıkları il ve bölge müsabakalarında başarılı olarak Okul Sporları Türkiye Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Bülent Alaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir dönem Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde antrenörlük yaptığı söyledi.

Geçmiş yıllarda bazı takımların altyapılarında da görev aldığını belirten Alaz, "Hem yıldız hem de küçük takımımız Türkiye finallerine kaldı. Yıldız takımımız, geçen yıl küçüklerde final oynadı. Statü değişikliği nedeniyle şampiyonluğu kaçırdık. Aynı oyuncularla yıldızlarda Türkiye finallerine gidiyoruz." dedi.

Küçükler takımını bu eğitim öğretim yılında kurduklarını aktaran Alaz, şunları kaydetti:

"Küçükler de büyükler gibi Türkiye finallerine gidiyor. Kastamonu tarihinde bir okulun iki takımının finallere gitmesi bir ilktir. Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nun 2 yıldır hentbola yaptığı yatırımın sonucudur bu. Kondisyon hocamız Emre Özdoğan'ın da sürece katkısı büyük olmuştur."

Alaz, Türkiye finallerinin küçüklerde 2-6 Nisan tarihlerinde Amasya'da, yıldızlarda ise 18- 22 Mart tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını anlatarak, "Bu başarının nedeni, 2 yıldır ara vermeden yaz kış demeden çalışmamız, çocukların hepsinin de antrenmanlara iştirak etmesi. Küçükler yıldızların, yıldızlar da küçüklerin antrenmanına gelerek çok çalıştı. Bunun karşılığında Türkiye finallerine kaldılar. Türkiye şampiyonu olarak dönmek en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Okulun beden eğitim öğretmeni Aydın Ünaldı ise daha önce hentbol branşı ile uğraştığını dile getirerek, "Hocamız Bülent Alaz okulumuzda antrenörlüğe başladı. Biz de ona yardımcı oluyoruz. Çocuklarımız çok güzel noktaya geldi. Geçen yıl Türkiye ikincisi olmuşlardı. Şimdi takımımız yıldızlarda Türkiye şampiyonasına katılacak. Yeni yetişen kız takımımız da Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı." diye konuştu.

Küçük çocuklar başarılarından dolayı mutlu

Yıldız takım sporculardan Bahar Nur Sezer de 2 yıldır hentbol oynadığına işaret ederek, "Bu sene finallere kaldığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah daha ileriye taşıyacağız. Küçük takımımız da hızlı bir giriş yaptı, onlar da çok güzel galibiyetler alıyor. Umarım hep beraber yükselmeye devam ederiz." dedi.

Küçük takım sporcusu Elif Nur Özcan ise önceleri hentbola yatkın olduğunu düşünmediğini vurgulayarak, "Antrenörümüz beni fark etti ve çağırdı. Bu yol inanılmaz şekilde Türkiye finallerine gidiyor. İyi ki hentbola başlamışım. Türkiye finallerine 3-4 aylık bir takımla kaldık. Bu, çok mutluluk verici." diye konuştu.