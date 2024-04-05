Hentbol Erkekler Süper Lig 20. Hafta Maçları Programı

Bayburt'ta Oruçlu Sporcular Yağmurda Cirit Oynadı

Bayburt'ta ata sporu ciritin yaşatıldığı bir etkinlikte, oruçlu sporcular yağmura ve çamura aldırış etmeden cirit oynadılar. İftar öncesi cirit oynayan sporcular, açlık ve susuzluğa meydan okuyarak ata sporunu yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dostluk maçında 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulübü bir araya geldi ve seyir zevki yüksek bir müsabaka gerçekleştirdi. Oruçlu olmalarına rağmen sporcular, devre arasında dinlenerek maça devam ettiler. Atlı cirit kulübü oyuncuları, her ne olursa olsun ata sporunu yaşatmaya özen gösterdiklerini vurguladılar.