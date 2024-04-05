Hentbol Erkekler Süper Lig 20. Hafta Maçları Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor- Bahçelievler Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
7 Nisan Pazar:
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)
17.00 Beşiktaş Safi Çimento- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
8 Nisan Pazartesi:
14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor- Rize Belediyespor (Konya 75. Yıl)
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Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Türkiye Ampute Futbol Birinci Lig'in 14. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyon oldu. Takımın antrenörü Fatma Kara, Türkiye'nin ilk ve tek kadın antrenörü olduğunu belirtti.
Bayburt'ta ata sporu ciritin yaşatıldığı bir etkinlikte, oruçlu sporcular yağmura ve çamura aldırış etmeden cirit oynadılar. İftar öncesi cirit oynayan sporcular, açlık ve susuzluğa meydan okuyarak ata sporunu yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dostluk maçında 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulübü bir araya geldi ve seyir zevki yüksek bir müsabaka gerçekleştirdi. Oruçlu olmalarına rağmen sporcular, devre arasında dinlenerek maça devam ettiler. Atlı cirit kulübü oyuncuları, her ne olursa olsun ata sporunu yaşatmaya özen gösterdiklerini vurguladılar.
Isparta'dan havalanan Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter, yağ kaçağı nedeniyle Burdur Gölü kenarına acil iniş yaptı. İniş sırasında helikopterdeki 5 mürettebattan yaralanan olmadı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, Giresunspor'u 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, genç oyuncularla mücadele ettiklerini ve pozitif futbol oynamayı öğretmeye çalıştıklarını belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, hedeflerinin play-off olduğunu ve altı maçlarının kaldığını söyledi.
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