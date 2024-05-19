Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İlk Maçlar Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İlk Maçlar Tamamlandı

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında yapılan ilk karşılaşmalarda Beykoz Belediyespor, Spor Toto'yu 31-29 yendi. Köyceğiz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasındaki maç ise 33-33 berabere sonuçlandı ve Nilüfer Belediyespor 7 metre atışlarında üstünlük sağlayarak seride 1-0 öne geçti. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-32 mağlup etti. İkinci karşılaşmalar ise 21 Mayıs Salı günü oynanacak.

19.05.2024 19:31
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında ilk karşılaşmalar yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 3-4.'lük serisi ilk maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Spor Toto'yu 31-29 yendi.

Beşincilik mücadelesinde Köyceğiz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanan ilk maçın normal süresi 33-33, uzatma bölümü 40-40 eşitlikle tamamlandı. Rakibine 7 metre atışında 5-4 üstünlük sağlayan Nilüfer Belediyespor, seride 1-0 öne geçti.

Ligde 7-8.'lik serisi ilk maçında ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-32 mağlup etti.

Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında ikinci karşılaşmalar, 21 Mayıs Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, Konya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol Erkekler Süper Lig Play-off Sıralama Etabında İlk Maçlar Tamamlandı - Son Dakika
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