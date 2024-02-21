Hentbol Kadınlar 2. Lig Play-off Müsabakaları Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Hentbol Kadınlar 2. Lig Play-off Müsabakaları Kura Çekimi Yapıldı

Hentbol Kadınlar 2. Lig Play-off Müsabakaları Kura Çekimi Yapıldı

Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları için kura çekimi Ankara'da gerçekleştirildi. Play-off gruplarında maçlar belirlenecek merkezlerde oynanacak ve birinci olan takımlar Dörtlü Final'e yükselme hakkı kazanacak.

21.02.2024 15:50
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Hentbol Kadınlar 2. Lig play-off müsabakaları kura çekimi Ankara'da yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre kura çekimi, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

Play-off gruplarında maçlar belirlenecek merkezlerde 13-15 Mart tarihlerinde oynanacak.

Gruplarında birinci olan takımlar Dörtlü Final'e yükselme ve gelecek sezon THF Kadınlar 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Kadınlar 2. Lig play-off grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Odunpazarı Gençlik, Elazığ Genç ve Spor İl Müdürlüğü, Yenimahalle Belediye, Hoca Ahmet Yesevi

B Grubu: On Otomasyon Defne, 1955 Batman Belediye, Şehit Ahmet Mehmet Oruç, Genç Nesil Bilişim

C Grubu: Ardeşen Belediye, Esan Akü Merkez, Tekirdağ Cezaevi, Bal Ebrar

D Grubu: Kepez Belediye, Arena Hentbol, Osmangazi Belediye, Ortahisar Borsa İstanbul İMKB

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar 2. Lig Play-off Müsabakaları Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol Kadınlar 2. Lig Play-off Müsabakaları Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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