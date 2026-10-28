Hentbol Kadınlar Süper Lig ilk yarısı Bursa'nın 34-30'luk galibiyetiyle kapandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk yarısı, iki erteleme maçıyla tamamlandı.

Ligin 6. haftasından ertelenen maçların ilkince Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Odunpazarı'nı 34-30 yendi.

Diğer müsabakada ise Üsküdar Belediyespor, Yalıkavakspor'u 24-21 mağlup etti.