Bayan hentbolculardan iki günde iki hazırlık maçı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayan hentbolculardan iki günde iki hazırlık maçı

25.08.2022 14:57

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Yenimahalle Belediyesi ile peş peşe iki hazırlık karşılaşması oynadı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde önümüzdeki sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Yenimahalle Belediyesi ile peş peşe iki hazırlık karşılaşması oynadı.

Yeni sezona dört kulvarda şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, bir başka Süper Lig takımı Yenimahalle Belediyesi ile iki hazırlık maçı oynadı. Mavi Kelebekler, Göynük Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçlardan ilkini 42-33, ikincisini de 31-26 skorlarla kazanmasını bildi. Yeni sezon hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürerek eksiklerini görmek istediklerini ifade eden Antrenör Birol Ünsal, "Milli Takımlarından dönen oyuncularımızın da katılımıyla tam kadro çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde İzmir'de iki hazırlık karşılaşması daha oynayacağız. Böyle maçlarda bütün oyuncularımıza süre verip hepsinin son durumunu da görme imkanımız oluyor" dedi.

Kupa Antalya'ya gelecek

Oynadıkları iki hazırlık karşılaşmasının kendileri açısından güzel geçtiğini söyleyen milli oyuncu Elif Sıla Aydın, "Kendi durumumuzu görmek ve hatalarımızı düzeltmek için bu karşılaşmalar önemliydi. Yine yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca, bütün arkadaşlarımı bu iki karşılaşmada gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum" dedi. Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası takımla çalışmalara başlayan Edanur Çetin ise, "Bu sezon yeni bir kadro kurduk. Hazırlık sürecindeki uyumumuz gayet iyi. İki hazırlık maçı oynadık ve birbirimize daha çok alıştık. Yakın zamanda, hedeflediğimiz dört kupadan biri olan süper kupa maçımız var. O kupayı Antalya'ya getirmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Muratpaşa Belediyesi'nden 'Zafer Yürüyüşü'ne Destek Muratpaşa Belediyesi'nden 'Zafer Yürüyüşü'ne Destek MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı MSB, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü dolayısıyla video mesaj yayımladı
Kaynak: İHA

Yenimahalle Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Konyaaltı, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayan hentbolculardan iki günde iki hazırlık maçı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:48:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bayan hentbolculardan iki günde iki hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement