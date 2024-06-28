Hentbol Minikler Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Hentbol Minikler Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Hentbol Minikler Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Hentbol Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kızlarda şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu.

28.06.2024 15:14  Güncelleme: 15:16
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Türkiye Hentbol Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Hentbol Minikler Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kızlarda şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu.

Alanya Atatürk Spor Salonu ile 75. Yıl Spor Salonu'nda 6 gün boyunca gerçekleştirilen ve 648 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda, kızlarda birinci Bursa Büyükşehir Belediyesi (Poyrazın Minikleri), ikinci Bursa Boch Spor Kulübü, üçüncü Aksaray Belediyespor ve dördüncü Kastamonu Belediyespor takımı oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Belediye Spor Müdürü Levent Uğur ve federasyon yetkilileri takdim etti. Tören sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Poyrazın Minik Kızlarının şampiyon olmasında büyük emekleri olan antrenör Emre Çökeliler ve Hüsamettin Güner, 6 gün boyunca sergiledikleri oyunla Alanyalıların takdirini kazanırken, Merve Atak Yılmaz'ın Poyrazın Kızlarını çalıştırırken ektiği tohumlar bugünden semeresini gösterdi.Şampiyonluğumuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şampiyonluğumuzu Mudanya ve Bursa'ya armağan ediyoruz. Yeni şampiyonluklar kazanmak için mücadelemizi ve çalışmalarımız sürdürmeye devam ediyoruz" diyerek duygularını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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