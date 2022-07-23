Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Kadınlar Süper Ligi'nde 10, Erkekler Süper Ligi'nde ise 12 takım mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek takımlar belli oldu - Son Dakika

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