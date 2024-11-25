Hentbol Türkiye Kupası Eleme Eşleşmeleri Belirlendi - Son Dakika
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Spor

Hentbol Türkiye Kupası Eleme Eşleşmeleri Belirlendi

2024-2025 sezonu Türkiye Kupası eleme turu eşleşmeleri kura çekimiyle belirlendi.

25.11.2024 15:54
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Hentbolda 2024-2025 sezonu erkekler ve kadınlar Türkiye Kupası eleme turu maçlarının eşleşmeleri belli oldu.

Kura çekimi, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapıldı.

Erkeklerde üçerli 2 grupta toplam 6 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, federasyonun belirleyeceği merkezde, tek devreli lig usulüyle oynanacak. Gruplarını birinci tamamlayan takımlar, sekizli finale kalacak.

27-29 Aralık tarihlerinde oynanacak Erkekler Türkiye Kupası eleme turunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Mihalıççık Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor

B Grubu: DEPSAŞ Enerji As, Güneysu, Rize Belediyespor

Erkekler Süper Lig'i geçen sezon ilk 6 sırada tamamlayan Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Spor Toto, Köyceğiz Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, doğrudan sekizli finale katılacak.

Kadınlar

Kadınlarda ise elemelerde 4 takım mücadele edecek.

Kura çekimi sonucu Adasokağı ile Kırşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesi GSK ile Ortahisar Belediyespor eşleşti.

Karşılaşmalar, 20- 23 Mart 2025 tarihlerinde iki maç üzerinden eleme usulüyle oynanacak. Eşleşmeleri kazanan takımlar, sekizli finale yükselecek.

Kadınlarda Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor, Görele Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, sekizli finale direkt katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hentbol Türkiye Kupası Eleme Eşleşmeleri Belirlendi - Son Dakika

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