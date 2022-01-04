Üye Girişi
Hentbolda hedef Belçika galibiyeti - Son Dakika

Hentbolda hedef Belçika galibiyeti

04.01.2022 16:52
Hentbolda hedef Belçika galibiyeti

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında yarın Kastamonu'da Belçika ile oynayacağı maç ile ilgili "Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız." dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2023 Dünya Şampiyonası 1. Eleme Turu kapsamında yarın Kastamonu'da Belçika ile oynayacağı maç ile ilgili "Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız." dedi.

Başkan Kılıç, maç öncesi başantrenör Okan Halay, hentbolcular Ozan Erdoğan ve Taner Günay ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Kılıç, burada düzenlediği basın toplantısında Kastamonu'nun bir hentbol şehri olduğunu söyledi.

Kastamonu'da böyle önemli bir maç oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Kılıç, "Daha önce Kastamonu'da milli maç oynanmamış olması bizim şansımıza diyelim, bize kısmet oldu. Bu organizasyonu Kastamonu'da gerçekleştirdiğimize çok mutluyuz. Önümüzde bir çok milli maçımız olacak, o organizasyonları da burada oynamaktan mutluluk duyacağız. En büyük dileğimiz maçımıza tüm Kastamonu halkının büyük ilgi göstermesi. İnşallah salonu dolduracağız. Belçika karşısında galip gelip, serinin başlangıcını yapmış olacağız." diye konuştu.

Yeni bir yönetim olduklarını anlatan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Hentbolu hayatın merkezine koymak üzerine bir politika uygulayacağız. Artık hentbolu arka bahçemizde oynamaktan vazgeçip sokağa indireceğiz. Bizlerin hayatına dokunan bu sihirli topu milyonların hayatına dokundurmak için çalışacağız. Hentbol bir Avrupa sporu, Avrupa'nın en önemli branşlarından biri. Bunun Türkiye'de de aynı şekilde olması için gerek teknik, gerek tecrübe açısından bütün unsulara sahibiz. Avrupalı rakiplerden tek farkımız hentbolu hayatımızın merkezine koyamamış olmamız."

Başantrenör Okan Halay ise Kastamonu'nun köklü bir hentbol geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu milli maçta bize desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Burada Belçika'yı yenip avantajlı bir skorla Belçika'ya gitmek istiyoruz. Dünya şampiyonası elemelerinde son 4 maçımızı oynayacağız. Bundan önceki 2 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Buradaki hedefimiz 4 maçta, 4 galibiyet. Dördüncü galibiyeti aldığımızda grubu büyük ihtimal birinci bitirip play-off oynayacağız."

Hentbolculardan Ozan Erdoğan da Kastamonuluları maça davet ederek, "Artık top bizde. İnşallah Kastamonululara bir başlangıç hediyesi vermek istiyoruz. Kastamonu halkının hentbola bakış açısını tesislerinden, spora ilgisinden anlıyoruz. Kastamonu'nun ilk milli maç ev sahipliği olacak. Güzel bir hediye verirsek, hentbolun Kastamonu'da daha çok gelişmesi için bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Taner Günay ise "Kastamonu halkından destek bekliyoruz. Çok önemli hedeflerimiz var, elimizden gelen gayreti saha içinde gösterip bize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Ay yıldızlı bayrağa hizmet ediyor olmak çok önemli bir motivasyon, güç." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Kastamonu, Belçika, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbolda hedef Belçika galibiyeti - Son Dakika Spor


94 yaşındaki adam torun katili oldu 94 yaşındaki adam torun katili oldu         
16:56
Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor! Öldü sanılıp gömülmeye götürülen bebek yaşam savaşı veriyor!         
16:43
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
15:55 Bilimsel araştırmalar ortaya koydu! Dört doz Covid-19 aşısı bağışıklığı beş kat artırıyor
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 17:01:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hentbolda hedef Belçika galibiyeti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement