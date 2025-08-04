Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor

Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
04.08.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 yaşındaki Burçak Asel, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı. Bu yıl ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alan 10 yaşındaki güreşçi Burçak Asel Çakır, konuyla ilgili, "Güreş erkek sporu dediler ama bunu kafama takmadım. Güreş yapmama şaşıranlar oluyor.'' dedi.

İlk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini sayı tuşu ya da tuşla mağlup ederek birincilik elde eden Burçak Asel Çakır, minikler gelişim kampına davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE YER ALDI

13 yıldır antrenörlük yapan babası Murat Çakır'dan etkilenerek 2 yıl önce güreşe başlayan 10 yaşındaki Burçak Asel, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 17-22 Haziran'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Burçak Asel, bu başarısıyla federasyon tarafından dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçilerin yakından takip edildiği Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki gelişim kampına davet edildi. Baba Çakır'ın da antrenör olarak davet edildiği kampta Burçak Asel, alanında uzman antrenörler eşliğinde yoğun bir antrenman ve eğitim programına katılacak.

Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor

'MUTLUYUM VE GURURLUYUM'

Burçak Asel Çakır, babasından etkilenerek bu sporu seçtiğini, başarılı olmak için çok çalıştığını ifade etti. Güreş yapmaya başladığında insanların değişik tepkiler verdiğini belirten Burçak Asel, şunları kaydetti:

"Güreş erkek sporu dediler ama bunu kafama takmadım. Bu sporu yapmama şaşıranlar oluyor. Ben bu sporu yapmaktan dolayı mutluyum. Şampiyon olmak kolay değil. Azimle çalışarak, hiç durmadan babamdan ve büyüklerimden öğrenerek, geleceği düşünerek çalıştım. Şimdi mutluyum ve gururluyum. Ailem, yakınlarım, arkadaşlarım onlar da benimle gurur duyuyor. Tek kelimeyle anlatamayacağım bir şey bu." Burçak Asel, şampiyon olmaya devam etmek istediğini, en büyük hedefinin ise olimpiyat şampiyonu olarak başarı kazanmak istediğini sözlerine ekledi.

Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu 2 haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Ezgi Mola’nın eski eşi Mustafa Aksakallı’yı vuranlar tutuklandı Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'yı vuranlar tutuklandı
Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı Gedson Fernandes yeni takımıyla son saniyede yıkıldı
Belediye büfesinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı Belediye büfesinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Galatasaray’da beklenmedik ayrılık Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
Süper Lig devinden Arda Kızıldağ sürprizi Süper Lig devinden Arda Kızıldağ sürprizi
Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde Sağanak yağış geliyor Sıcaktan kavrulan İstanbullulara müjde! Sağanak yağış geliyor
PSG’li yıldız Mukiele’den Fenerbahçe’ye cevap PSG'li yıldız Mukiele'den Fenerbahçe'ye cevap
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a bir transfer daha gerçekleşti Süper Lig'den Suudi Arabistan'a bir transfer daha gerçekleşti
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı

15:53
Kartalkaya’daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
Kartalkaya'daki otel yangınında başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
15:10
Sahte diplomada fiyat tarifesi belli oldu 2 diploma için kampanya yapmışlar
Sahte diplomada fiyat tarifesi belli oldu! 2 diploma için kampanya yapmışlar
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
22:39
Gübre taşımak istedikleri ’ilkel’ teleferikte akıma kapılan çift öldü
Gübre taşımak istedikleri 'ilkel' teleferikte akıma kapılan çift öldü
22:35
İsrailli orta saha, Amed’e imza attı
İsrailli orta saha, Amed'e imza attı
22:30
Diyarbakır’da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı
Diyarbakır'da kahvehanede silahlı kavga: 12 yaralı
22:22
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü
Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: En az 54 ölü
22:21
Uğur Karakullukçu’nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
Uğur Karakullukçu'nun 1 yıl önce Kerem Aktürkoğlu için söylediği sözler gerçek oluyor
22:03
Sadettin Saran’dan Ali Koç’u çok kızdıracak sözler
Sadettin Saran'dan Ali Koç'u çok kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 17:18:20. #7.11#
SON DAKİKA: Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.