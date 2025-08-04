Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor

İlk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini sayı tuşu ya da tuşla mağlup ederek birincilik elde eden Burçak Asel Çakır, minikler gelişim kampına davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

KÜRSÜNÜN ZİRVESİNDE YER ALDI

13 yıldır antrenörlük yapan babası Murat Çakır'dan etkilenerek 2 yıl önce güreşe başlayan 10 yaşındaki Burçak Asel, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 17-22 Haziran'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Burçak Asel, bu başarısıyla federasyon tarafından dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçilerin yakından takip edildiği Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki gelişim kampına davet edildi. Baba Çakır'ın da antrenör olarak davet edildiği kampta Burçak Asel, alanında uzman antrenörler eşliğinde yoğun bir antrenman ve eğitim programına katılacak.

'MUTLUYUM VE GURURLUYUM'

Burçak Asel Çakır, babasından etkilenerek bu sporu seçtiğini, başarılı olmak için çok çalıştığını ifade etti. Güreş yapmaya başladığında insanların değişik tepkiler verdiğini belirten Burçak Asel, şunları kaydetti:

"Güreş erkek sporu dediler ama bunu kafama takmadım. Bu sporu yapmama şaşıranlar oluyor. Ben bu sporu yapmaktan dolayı mutluyum. Şampiyon olmak kolay değil. Azimle çalışarak, hiç durmadan babamdan ve büyüklerimden öğrenerek, geleceği düşünerek çalıştım. Şimdi mutluyum ve gururluyum. Ailem, yakınlarım, arkadaşlarım onlar da benimle gurur duyuyor. Tek kelimeyle anlatamayacağım bir şey bu." Burçak Asel, şampiyon olmaya devam etmek istediğini, en büyük hedefinin ise olimpiyat şampiyonu olarak başarı kazanmak istediğini sözlerine ekledi.