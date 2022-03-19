Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.03.2022 19:18
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜHakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Çağlar ÖzkanNesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 19, Coates 17, Snytsina 4, Harika Gözde Eltaş 3, Meltem Yıldızhan 5, Merve Uygül, Gülşah Duman Bıçakçı 1, Hülya Çoklar Asarcıklı 5,Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 3, Davis 14, Nared...

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök, Münevver Özemre, Çağlar Özkan

Nesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 19, Coates 17, Snytsina 4, Harika Gözde Eltaş 3, Meltem Yıldızhan 5, Merve Uygül, Gülşah Duman Bıçakçı 1, Hülya Çoklar Asarcıklı 5,

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 3, Davis 14, Nared 27, Dubrovina 13, İlsu Darıcıoğlu, Yurkevichus 6, Sera Özelçi 3, Öykü Taşkın

1. periyot: 16-16

Devre: 28-32

3. periyot: 43-44

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Nesibe Aydın, Antalya 07 Basketbol'u 70-66 mağlup etti.

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Alper Özgök, basketbol, Antalya, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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