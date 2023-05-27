Herkes Arda Turan'ın son dakikada gelen zafer sonrası Fatih Terim için dediklerini konuşuyor: Atamız, idolümüz

1. Lig play-off ilk turunda Sakaryaspor'u son dakika golüyle yenen Eyüpspor, yarı finale yükseldi. İstanbul ekibinin teknik direktörü Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamada Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı.

"BİZİM ATAMIZ, İDOLÜMÜZ FATİH TERİM"

Arda Turan yaptığı açıklamada, "Bizim atamız, idolümüz Fatih Terim. Öğrenciliğini yaptığımız insanlar Diego Simeone, Luis Henrique... Bu insanlar hayatlarını futbola vererek bir yerlere gelmişler. Ben de bunu gerçekleştiriyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN ÖVGÜ ALDI

Arda Turan'ın yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. Fatih Terim için "Atamız ve idolümüz" ifadelerini kullanan Turan, özellikle Galatasaray taraftarından övgü dolu mesajlar aldı.