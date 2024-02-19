Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi - Son Dakika
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Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk yarıdadaki temposuz mücadelesini gören futbolseverler, ''Keşke maçı izlemeseydik'' şeklinde binlerce yorum yaptı.

19.02.2024 20:43  Güncelleme: 21:05
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı.

"KEŞKE İZLEMESEYDİK"

Ligde sıkıntılı günler geçiren bu iki takımın ilk yarıdaki temposuz mücadelesini gören futbolseverler, "Keşke maçı izlemeseydik" şeklinde binlerce yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi
Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi
Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi
Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi
Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi
Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe\'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı dertten yakındı! Dolmabahçe'deki maç futbolseverleri çılgına çevirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bilal Aslan: Santos kim ya? Adam mentosa dönmüş, kırk yıldır kulüp çalıştırmıyor. Tek kariyeri portekiz milli takımı, kumsalda arkadaşlarla demlenirken bi bakar mısın deyip 1 aylık full akbile getirmişler. Sonra diyorlar ki neden sekiztaş diyosun vs… 4 23 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan: Santos değil takım ruhu gitmiş 7 0 Yanıtla

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