Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam - Son Dakika
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Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam

Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam
22.07.2026 08:40
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında ağırladığı Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçta başarılı bir performans gösteren Matteo Guendouzi'yi göklere çıkardı. Transfer olduğu günden bu yana performansıyla dikkat çeken Fransız oyuncu için, ''Maç seçmiyor, her seferinde sonuna kadar savaşıyor. Bir kere kötü oyna be adam'' şeklinde yorumlar yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak tur kapısını araladı. Mücadeleye damga vuran isim ise sergilediği hırslı futbolla Fransız yıldız Matteo Guendouzi oldu.

GUENDOUZI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sahada basılmadık yer bırakmayan Fenerbahçe’nin tecrübeli orta sahası Matteo Guendouzi, maçın ardından sarı-lacivertli taraftarların odağı haline geldi. Transfer olduğu ilk günden bu yana istikrarlı performansıyla camianın takdirini toplayan Fransız futbolcu, Polonya ekibi karşısındaki mücadelesiyle bir kez daha tribünleri büyüledi. 

''BİR KERE KÖTÜ OYNA BE ADAM!''

Sarı-lacivertli taraftarlar, başarılı orta saha oyuncusu için; ''Maç seçmiyor, her seferinde sonuna kadar savaşıyor. Bir kere kötü oyna be adam!'' yorumlarında bulunarak oyuncularına duydukları hayranlığı dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam - Son Dakika

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