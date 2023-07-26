Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı - Son Dakika
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Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı

26.07.2023 22:01

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yla karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de yeni transfer Dusan Tadic'in performansı sosyal medyada gündem oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin, sahasında Zimbru'yu ağırladığı maçta yeni transfer Dusan Tadic'in etkili oyunu gündem oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de gözlerin çevrildiği Tadic, akıl dolu pasları ve Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asistle büyük beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları yotumlarıyla yıldız futbolcuya övgüler yağdırdı.

İşte o yorumlar;

YORUMLAR
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, ilk maçında gol attı

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı yorumu yapıyor! Fener'in yeni yıldızı sosyal medyayı yıktı - Son Dakika


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