Maçın önüne geçti bile! Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Maçın önüne geçti bile! Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor

Maçın önüne geçti bile! Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan penaltı pozisyonları tartışmalara yol açtı. Her iki takımında penaltı beklediği pozisyonlarda hakem Halil Umut Meler, oyunu devam ettirdi.

15.09.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısına penaltı pozisyonları damga vurdu. Ev sahibi takım 2. dakikada sarı-lacivertliler ise 11. dakikada yaşanan bir pozisyonların ardından penaltı bekledi.

KASIMPAŞA'DAN PENALTI İTİRAZI

Mücadelenin 2. dakikasında sarı-lacivertlilerin ceza sahasında gerçekleşen bir pozisyonda, Çağlar Söyüncü'den seken top, Kasımpaşalı Ben Ouanes'in üzerinden hava topuna çıkan İsmail Yüksek'in eline çarptı. Kasımpaşalı oyuncular maçın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Ancak Meler, Ben Ouanes'in pozisyondan önce faul yaptığı gerekçesini sundu. Oyun, Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla devam etti.

İşte o pozisyon;

Maçın başına damga vurdu! Herkes bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

FENERBAHÇE'DE PENALTI BEKLEDİ

11. dakikada ise Fenerbahçe penaltı bekledi. Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında top Brekalo'nun sağ elinden geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.

İşte pozisyon;

Herkes bu pozisyonu konuşuyor! Fenerbahçe penaltı bekledi, Halil Umut Meler oralı bile olmadı
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

HERKES BU POZİSYONLARI TARTIŞIYOR

Her iki takımında penaltı beklediği pozisyonlarda hakem Halil Umut Meler'in beyaz noktayı göstermemesi tartışmalara yol açtı. Futbolseverleri 2'ye bölen bu pozisyonlar,kısa süre içerisinde en çok konuşulan konular arasına girerek viral oldu.

Trendyol Süper Lig, Halil Umut Meler, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın önüne geçti bile! Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Türk Ak: İSTEDİGİNİZİ YAPIN BU SENE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK BİR TRABZONSPORLU OLARAK YAZIYORJM YETER ARTIK HAKEDEN KAZANSIN YETER GESEEE YETER 72 110 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Penaltıya gerek yok Maximin çakıyor hepinize birden. 115 54 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Fener koyuyor ses digerlerinden geliyor 71 87 Yanıtla
  • Seko: alışmışlar hep penaltı el sabit neyi penaltı 31 114 Yanıtla
  • Plare Rugre: 2nci dk da kasımpaşanın verilmeyen penaltısı peki 68 46 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: penaltı diye incelenmesi bile abesle iştigal olan bir pozisyon. uydurma penaltı almaya o kadar Alışmışlar ki bundan bile penaltı bekliyorlar 17 60 Yanıtla
  • Beykozlu: Boşuna dövmediler bunu buz gibi penaltıyı vermedi 53 15 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: halil umut neler oralı mı olmadı yok artık. adam 5 dk var incelemesi yaptırdı ama ne yaptıysa uyduramadı penaltı diye 12 42 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: Halil umut meler Ankaragücü seni özlemiş 38 10 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: oe ferhat penaltı diyorsa değildir 18 28 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: Maçın önüne geçti bile! Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement