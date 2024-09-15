Maçın önüne geçti bile! Herkes tartışma yaratan penaltı pozisyonlarını konuşuyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısına penaltı pozisyonları damga vurdu. Ev sahibi takım 2. dakikada sarı-lacivertliler ise 11. dakikada yaşanan bir pozisyonların ardından penaltı bekledi.

KASIMPAŞA'DAN PENALTI İTİRAZI

Mücadelenin 2. dakikasında sarı-lacivertlilerin ceza sahasında gerçekleşen bir pozisyonda, Çağlar Söyüncü'den seken top, Kasımpaşalı Ben Ouanes'in üzerinden hava topuna çıkan İsmail Yüksek'in eline çarptı. Kasımpaşalı oyuncular maçın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazlarda bulundu. Ancak Meler, Ben Ouanes'in pozisyondan önce faul yaptığı gerekçesini sundu. Oyun, Fenerbahçe'nin serbest vuruşuyla devam etti.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

FENERBAHÇE'DE PENALTI BEKLEDİ

11. dakikada ise Fenerbahçe penaltı bekledi. Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında top Brekalo'nun sağ elinden geri döndü. Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.

İşte pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

HERKES BU POZİSYONLARI TARTIŞIYOR

Her iki takımında penaltı beklediği pozisyonlarda hakem Halil Umut Meler'in beyaz noktayı göstermemesi tartışmalara yol açtı. Futbolseverleri 2'ye bölen bu pozisyonlar,kısa süre içerisinde en çok konuşulan konular arasına girerek viral oldu.