Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı - Son Dakika
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Spor

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı

Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da Metehan Baltacı, karşılaşmanın 15. dakikasında topa ceza sahasının hemen dışında elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü. Sivasspor pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulunsa da hakem kararını değiştirmedi.

08.12.2024 16:29
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 15. dakikasında 10 kişi kaldı.

METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Takımını 10 kişi bırakan 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.

İÇERİDE Mİ DIŞARIDA MI?

Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem serbest vuruş ve kırmızı kart kararında kaldı.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Trendyol Süper Lig, Metehan Baltacı, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emin Erol:
    hayret Galatasaray 3 yıldır ilk kez kırmızı kart gördü feto bitti Galatasaray da bitecek artık 26 36 Yanıtla
  • Çelikk:
    Doğru Karar!.. İyi Oldu Bundan Sonra 14 14 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Kırmızı kart değildir o şaka yapmışlardır 2 7 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Futbol cahilleri hareket kırmızı degil 0 2 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Öncesinde manaj eliyle indiriyor topu at gözlüğü ile izleyen cikcikler görmez tabi bunu 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Hayırdır yalama son dakika her kes neyini tartışıyor o pozisyonun buz gibi kırmızı algıcı yancılar doğru tartışılan bi şey var içerde penaltı olmalıydı 0 0 Yanıtla
  • Jesus Yıldız:
    Manaj koluyla aldı gibi 0 0 Yanıtla
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