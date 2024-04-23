Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor

Geniş Video İzle

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına "Selamün aleyküm ve rahmetullah" diyerek giriş yaptı. Uygun'un bu girişi, basın toplantısının en dikkat çeken anlarından biri oldu.

23.04.2024 10:04  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

BASIN TOPLANTISINA DAMGA VURDU

Toplantı boyunca çok konuşulacak sözlere imza atan Bülent Uygun'un basın toplantısına "Selamün aleyküm ve rahmetullah" diyerek giriş yapması da dikkatlerden kaçmadı.

Uygun'un açıklamaları şöyle;

"ÖNCE AYNAYA BAKSIN ONLAR"

Süper Lig'in en az bütçeli ikinci takımı olduklarını vurgu yapan Bülent Uygun, "Sosyal medyadakiler... Önce aynaya baksın onlar. Artık ülkede sevgi saygı, insanlara karşı olmayan bir yapının aldığı bir durum. Velhasıl ona rağmen bütün herkes işini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi mücadele ettik. 1 puan kazandık." açıklamasında bulundu.

"ONUN BUNUN ÇOCUKLARINA DİYECEK SÖZ YOK"

Sert konuşan Uygun, "2 sene önce Rize'deyken Galatasaray'ı evinde yenmiştik ve o zaman da onlar şampiyonluktan olmuştu. Dolayısıyla şampiyonun kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Sadece, sosyal medyadan anamıza avradımıza çoluğumuza çocuğumuza küfür eden yani onun bunun çocuklarına diyecek söz yok. Nasıl bir şekil aldık, nasıl birbirimize sevgimizi saygımızı, inancımız kaybettik onu anlamış değilim. Bu kadar iftira atılıyor. Biz Yiğidolar olarak aslan gibi duruyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM"

Uygun, "Sosyal medyada Sivasspor taraftarlarından bizi linçleyenlere karşı bize sahip çıkmaları için ricada bulunacağım. Ben artık yoruldum. Hepsine 100'er milyar lira tazminat davası açacağım. O capsler var, capsler. O capsleri sokacağım bir yerlere. Sonra görecekler benim kim olduğumu. Kalabalıkta konuşanın tenhada affı olmazmış. Bakacağız" dedi.

"TETİKÇİLERE İNANAN SALAKLAR VAR"

52 yaşındaki teknik adam, "Biz insanların eleştirilerinden sıkıntı duymuyoruz. Bazı gazeteci gözüken tetikçiler var. Para alanlar. Onların yaptığı oradaki yalan haberler, o yalan haberlere inanan bu ülkede bir sürü salak var. Ondan sonra bir sürü laf küfür anamıza avradımıza. Sonra da hepsi 30'ar, 50'şer milyar ödüyorlar. Sonra 'Abi ben yapmadım, çocuğum yaptı. Ben etmedim hacklenmiş' diye kıvırmaya çalışıyorlar. Ben o paraları sokak köpeklerine, kimsesiz çocuklar yurduna, yaşlılar yurduna bağışlıyorum. Daha da bağışlamaya devam edeceğim. Kimseyi affetmem. Olay bu" şeklinde konuştu.

"UEFA KUPASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Bülent Uygun, "Karşımızda birbirinden yetenekli bir takım var. Konferans Kupası'nı kazanabilecek bir takımdı. Ligi de hala kazanabilir, arada 4 puan var. Yorgunlukları bizim için avantaj. Dinlenmeden bize geldiler. Yorgunlukları bize avantaj oldu. Taktiğimizi, analizimizi ona göre yaptılar. En iyi taraflarını kapatarak en iyi yerlerinden vurma stratejimiz var. Koita ile bunu başardık. 1 puan aldık. UEFA Kupası'na gitmek için kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bülent Uygun, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Özgür Yılmaz: Sudi ligine ben alin mesajı. 4 3 Yanıtla

09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
08:14 Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü Alacaklı, intihar eden borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi: Bugün bana ödeme günündü
10:28 Nefes nefese şampiyonluk yarışı İşte Süper Lig’de kalan maçlar Nefes nefese şampiyonluk yarışı! İşte Süper Lig'de kalan maçlar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
09:11 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular, Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti
08:47 İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar İşte TBMM arşivlerinden çıkan ilk 23 Nisan kutlamalarına ait fotoğraflar
08:27 Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
08:04 Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi El ele görüntülendiler Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı belgelendi! El ele görüntülendiler
07:37 Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz boşanıyor
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 10:48:04. #1.12#
SON DAKİKA: Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement