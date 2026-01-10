Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kısa sürede yaşadığı yoğun tempoyla gündem oldu.
Dorgeles Nene, futbol kamuoyunun dikkatini çeken bir süreç yaşadı. Genç oyuncu, dün oynanan Mali–Senegal karşılaşmasında 55. dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönen Nene'nin, kısa süre içinde İstanbul'a ulaştığı belirtildi.
Nene, İstanbul'a dönüşünün hemen ardından bu kez Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla final atmosferinde mücadele etti.
Nene'nin 24 saat içinde iki farklı ülkede iki önemli karşılaşmada forma giymesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarlar, oyuncunun fiziksel dayanıklılığına dikkat çekerken "yoğun tempo" yorumları öne çıktı.
Son Dakika › Spor › Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)