Herkes onu konuşuyor! Bir günde 2 maça çıktı

10.01.2026 20:25
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kısa sürede yaşadığı yoğun tempoyla gündem oldu. Mali–Senegal maçında dün 55. dakikada oyuna giren Nene, bugün İstanbul'a dönerek Süper Kupa finalinde 68. dakikada sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, kısa sürede yaşadığı yoğun tempoyla gündem oldu.

DÜN AFRİKA KUPASI, BUGÜN SÜPER KUPA

Dorgeles Nene, futbol kamuoyunun dikkatini çeken bir süreç yaşadı. Genç oyuncu, dün oynanan Mali–Senegal karşılaşmasında 55. dakikada oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönen Nene'nin, kısa süre içinde İstanbul'a ulaştığı belirtildi.

DERBİDE 68. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Nene, İstanbul'a dönüşünün hemen ardından bu kez Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olarak Fenerbahçe formasıyla final atmosferinde mücadele etti.

SOSYAL MEDYADA "YOĞUN TEMPO" GÜNDEMİ

Nene'nin 24 saat içinde iki farklı ülkede iki önemli karşılaşmada forma giymesi, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Taraftarlar, oyuncunun fiziksel dayanıklılığına dikkat çekerken "yoğun tempo" yorumları öne çıktı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    herkes onu konuşuyor ise bende konuşayım..vay be inanilmaz.. 0 0 Yanıtla
