Herkes onu konuşuyor! Tolgay Arslan, yaptıklarıyla Japonya'yı sallıyor - Son Dakika
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Herkes onu konuşuyor! Tolgay Arslan, yaptıklarıyla Japonya'yı sallıyor

Herkes onu konuşuyor! Tolgay Arslan, yaptıklarıyla Japonya\'yı sallıyor

Avustralya ekibi Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, performansıyla ülkeyi sallıyor. Ligde hat-trick yapan Tolgay, son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle de takımına galibiyeti getirdi. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı ve 7 gol,1 asistle 8 gole direkt katkı yaptı.

05.09.2024 18:48
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Bu yaz Avustralya ekibi Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, dünyanın diğer ucunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş be Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay, performansıyla Japonya'yı salladı.

LİGDE HAT-TRICK YAPTI

Sanfrecce Hiroshima, geçtiğimiz günlerde oynanan ligin 29. hafta karşılaşmasında Tokyo'yu Tolgay Arslan'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Tolgay'ın golleri 5, 32 ve 63. dakikalarda gelmişti.

KUAPADA DA TAKIMINI SIRTLIYOR

Tolgay Arslan, son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle takımına deplasmanda 1-0'lık skorla galibiyeti getiren isim oldu.

Herkes onu konuşuyor! Tolgay Arslan, yaptıklarıyla Japonya'yı sallıyor

7 MAÇTA 8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tecrübeli orta saha, bu sezon yeni takımı Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi ve 8 gole direkt katkı yaptı.

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Son Dakika Spor Herkes onu konuşuyor! Tolgay Arslan, yaptıklarıyla Japonya'yı sallıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ahmet Yiğit: Başladı yine şişirme 13 13 Yanıtla
  • Ferhat Eser: Türkiye’de küçük takımda tutunamadı halbuki 5 15 Yanıtla
    Merdo: Beşiktaş :)))) 2 1 Yavuz null: ilk defa doğru demiş yaprağım 0 0
  • Bayram Yavuz: Bejeke de kayıptı, Japonya'da parladı Aslan Tolgay Haydi Milli Takıma 10 7 Yanıtla
  • Vahdettin Paßalì: küçük takımda tutunamadı. bjk 3 9 Yanıtla
  • erfa null: deprem olmuştur. onunla bi alakası yok 4 5 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Dürüm yedi mi acaba 3 4 Yanıtla

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