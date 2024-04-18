Heyecanla beklenen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 27 Nisan\'da oynanacak

ferhat eser:

Türkiyenin tek en büyük derbisi Beşiktaş fenerbahçe derbisi hak eden kazansın malum x takım gibi arkamızda hakemler yok bjk ve fb onurlu ve dik durur herzaman bu arada şampiyon fenerbahçe olacak bunu not edin

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ayzer karaarslanoğlu: Beşiktaşlıyım ve Beşiktaşada Fenerede yakışan terlerinin sin damlasina kadar mücadele etmektir.Hak eden kazansın.. 12 3

Oktay KUŞÇU: Ferhat tineri az çek iyi kafa yapmış sende. Fenerli yöneticilere desen siz şampiyon olacaksınız diye sana gülerler onlar bile inanmıyorlar :) 7 5