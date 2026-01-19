Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Fas arasında oynanan finalde Senegal aleyhine verilen penaltı kararı tribünleri gerdi.
Son anlarda verilen penaltı kararı, tribünlerde tansiyonu yükseltti. Kararın ardından özellikle Senegal taraftarlarının tepkisi büyüdü ve tribünlerde hareketlilik başladı.
Yaşanan gerginlik sonrası güvenlik güçleri tribünlere müdahale etti. Polis, Senegal taraftarlarını dağıtmak için cop kullandı. Tribündeki müdahale görüntüleri, final gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.
Son Dakika › Spor › Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?