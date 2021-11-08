Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü Kayserispor maçından çok zor şekilde 1 puan kurtardı. Son saniyede Cüneyt Çakır'ın çaldığı penaltıda Mesut Özil topu gole çevirdi.

"BİZE VERİLSE NE OLURDU?"

Kayserispor'un hocası Hikmet Karaman, son saniyede çalan penaltıya isyan etti. Karaman, "90+5 vermişsiniz, o da bitmiş. Cüneyt Çakır önündeki penaltıyı vermiyor, VAR çağırıyor. Avrupa'da görev yapan bir hakem. Fenerbahçe 2-1 önde olsa ve bize son saniye verilse penaltı, neler olurdu?" ifadelerini kullandı.

"ARADAKİ FARKA BAKIN"

Hikmet Karaman, Fenerbahçe'ye kıyasla yapabileceklerinin kısıtlı olduğunu vurguladı. Karaman, "Yabancı kuralı yüzünden mecburen Türk atmalıyım sahaya. Rakibin hamle gücüne bakar mısınız? İnanın o oyuncular bende olsa her şey farklı olurdu. Maç 2-0'dan 2-2'ye değil, 5-2'ye gelirdi. Bu oyuncular kendi kendilerine bu skoru yaratır" dedi.