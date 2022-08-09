Aynı puana sahip Ermenistan takımı ikinci olurken, ev sahibi Hindistan ekibi ise ABD ve Moldova'nın bir puan önünde üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, India, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hindistan'da düzenlenen 44. FIDE Satranç Olimpiyatı tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.