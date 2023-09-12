Ermenistan'ı mağlup eden Hırvatlar, Türkiye maçı için sabırsızlanıyor - Son Dakika

Ermenistan'ı mağlup eden Hırvatlar, Türkiye maçı için sabırsızlanıyor

Son Güncelleme: 12.09.2023 08:28

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Hırvat hoca Zlatko Dalic karşılaşma sonrası, Türkiye maçını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hırvat hoca Zlatko Dalic, Türkiye maçını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

"TÜRKİYE MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Dalic yaptığı açıklamada, "Osijek'te Türkiye, Cardiff'te Galler maçlarımız var. Mümkün olan en kısa sürede birinciliği garantilemek istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Osijek'teki Türkiye maçı için sabırsızlanıyorum." dedi.

"KONTROL BİZDEYDİ"

Ermenistan maçı ile ilgili de konuşan Dalic, "Maçın tamamında kontrol bizdeydi, birçok fırsat vardı. Maçı sakin bir şekilde bitirmek için ikinci gole ihtiyacımız vardı. Sonunda biraz panik yaşandı. Zorlu rakip, sıcak saha. Acelemiz yoktu, kompakttık. Bazı durumlarda Ermenistan tehlikeliydi ama galip gelmek en önemlisiydi." ifadelerini kullandı. Hırvatistan ile Türkiye, 12 Ekim'de Osijek'te karşı karşıya gelecek.

Dalic fena bilendi! Hırvatlar, Ermenistan zaferi sonrası Türkiye ile karşılaşmak için gün sayıyor
Dalic fena bilendi! Hırvatlar, Ermenistan zaferi sonrası Türkiye ile karşılaşmak için gün sayıyor
Dalic fena bilendi! Hırvatlar, Ermenistan zaferi sonrası Türkiye ile karşılaşmak için gün sayıyor
Dalic fena bilendi! Hırvatlar, Ermenistan zaferi sonrası Türkiye ile karşılaşmak için gün sayıyor

Zlatko Dalic, Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ermenistan'ı mağlup eden Hırvatlar, Türkiye maçı için sabırsızlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'ı mağlup eden Hırvatlar, Türkiye maçı için sabırsızlanıyor - Son Dakika
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