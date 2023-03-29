Hırvatistan maçı sonrası Kuntz'a sert tepki: Derhal istifa et - Son Dakika
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Hırvatistan maçı sonrası Kuntz'a sert tepki: Derhal istifa et

29.03.2023 09:58

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında Türkiye, Hırvatistan'a sahasında 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından tribünler TFF'yi istifaya çağırırken, teknik direktör Stefan Kuntz'un gülerek Hırvat futbolcularla sarılması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada Kuntz'a sert tepki gösteren futbolseverler, Alman hocayı istifaya davet etti.

A Milli Takım, Bursa'da oynanan EURO 2024 Elemeler maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'un karşılaşmanın ardından tavırları ise tepki çekti.

GÜLEREK HIRVATLARA SARILDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan'a 2-0 kaybettiğimiz maçın ardından gülerek Hırvat futbolculara sarıldı ve tebrik etti. Alman hocanın mutlu görünen yüz ifadesi ise büyük eleştiri aldı.

Kuntz'un Hırvatistan maçının son düdüğüyle yaptığına tepkiler çığ gibi: Derhal istifa et

KUNTZ İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Sosyal medyada Alman hocayı hedef alan binlerce paylaşım yapıldı. Türk futbolseverler, Stefan Kuntz'un maç sonu mutlu gözükmesine tepki gösterirken, Alman hocayı istifaya çağırdı.

Kuntz'un Hırvatistan maçının son düdüğüyle yaptığına tepkiler çığ gibi: Derhal istifa et
Kuntz'un Hırvatistan maçının son düdüğüyle yaptığına tepkiler çığ gibi: Derhal istifa et
Kuntz'un Hırvatistan maçının son düdüğüyle yaptığına tepkiler çığ gibi: Derhal istifa et
Kuntz'un Hırvatistan maçının son düdüğüyle yaptığına tepkiler çığ gibi: Derhal istifa et
Kuntz'un Hırvatistan maçının son düdüğüyle yaptığına tepkiler çığ gibi: Derhal istifa et
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: gavur gavuru yenecek sizde sevineceksiniz vay be akıla bak. onlar yarışırken biz ne yapıyoruz. bizde yarışacak adam kalmadımı. Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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SPOR Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu SPOR Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu SPOR A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçının ardından açıklamaları SPOR A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Hırvatistan maçının ardından açıklamaları

Stefan Kuntz, Hırvatistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hırvatistan maçı sonrası Kuntz'a sert tepki: Derhal istifa et - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırvatistan maçı sonrası Kuntz'a sert tepki: Derhal istifa et - Son Dakika
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