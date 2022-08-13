Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Hoffeinheim, Bochum'u konuk etti. Bochum, Simon Zoller'in 10 ve 13'üncü dakikalarda attığı gollerle karşılaşmada skoru 2-0'a getirdi. Hoffenheim önce 14'üncü dakikada Christoph Baumgartner'ın golüyle farkı 1'e indirdi, ardından milli oyuncu Ozan Kabak'ın 23'üncü dakikada attığı gol ile skoru eşitledi: 2-2. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Hoffenheim'da Andrej Kramaric, 59'uncu dakikada penaltıdan faydalanamadı. Ev sahibi ekip, 88'inci dakikada Munas Dabbur'un golü ile karşılaşmada ilk kez öne geçti: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hoffenheim, sahadan 3-2 galip ayrıldı.Hoffenheim ligin 3'üncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Ozan Kabak attı, Hoffenheim geriden gelerek kazandı - Son Dakika

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