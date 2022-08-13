Ozan Kabak attı, Hoffenheim geriden gelerek kazandı - Son Dakika
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Ozan Kabak attı, Hoffenheim geriden gelerek kazandı

13.08.2022 18:45
Ozan Kabak attı, Hoffenheim geriden gelerek kazandı

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Bochum'u sahasında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Bochum'u sahasında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Hoffenheim'da 90 dakika sahada kalan milli oyuncu Ozan Kabak, takımının 2'nci golünü kaydetti.

Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Hoffeinheim, Bochum'u konuk etti. Bochum, Simon Zoller'in 10 ve 13'üncü dakikalarda attığı gollerle karşılaşmada skoru 2-0'a getirdi. Hoffenheim önce 14'üncü dakikada Christoph Baumgartner'ın golüyle farkı 1'e indirdi, ardından milli oyuncu Ozan Kabak'ın 23'üncü dakikada attığı gol ile skoru eşitledi: 2-2. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Hoffenheim'da Andrej Kramaric, 59'uncu dakikada penaltıdan faydalanamadı. Ev sahibi ekip, 88'inci dakikada Munas Dabbur'un golü ile karşılaşmada ilk kez öne geçti: 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hoffenheim, sahadan 3-2 galip ayrıldı.Hoffenheim ligin 3'üncü haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.


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Kaynak: DHA

TSG 1899 Hoffenheim, Bundesliga, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ozan Kabak attı, Hoffenheim geriden gelerek kazandı - Son Dakika

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