Türkiye Hokey Federasyonu Kadınlar Salon 1. Lig müsabakaları Osmaniye'de başladı.
Tosyalı Spor kompleksinde oynanan müsabakalarda Denizli, Konya, Zonguldak, Bolu, Diyarbakır, Osmaniye ve Malatya'dan 7 takım süper lige yükselmek için mücadele veriyor.
Cuma günü sona erecek müsabakaların ilk maçında Kozlu Spor, İndos Spor Kulübünü 2-1 yendi.
Müsabakalar sonunda ilk iki sırayı alan takımların süper lige yükseleceği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Hokey 1. Lig Müsabakaları Osmaniye'de Başladı - Son Dakika
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