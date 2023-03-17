Holiganlığın sonucu mahkemede bitti! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları gözlerini adliyede açtı - Son Dakika
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Holiganlığın sonucu mahkemede bitti! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları gözlerini adliyede açtı

17.03.2023 11:59

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu 2. maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'ya 4-1'lik skorla yenildi. Mücadelede son dakikalara girilirken, sahaya atlayan 2 taraftar, İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırarak burnunu kırdı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 holigan adliyeye sevk edilirken, Bianco, "Fena değil" notuyla sosyal medyadan son haline ait bir fotoğraf paylaştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya girerek Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldıran 2 taraftar, adliyeye sevk edildi.

İTALYAN FUTBOLCUYA SALDIRDILAR

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu(28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu.

SORGULARI SÜRÜYOR

Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Çiloğlu ve Soylu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Alessandro Bianco'nun son hali:

İtalyan yıldızın son hali içler acısı! Futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları adliyeye sevk edildi
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İtalyan yıldızın son hali içler acısı! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları adliyeye sevk edildi İtalyan yıldızın son hali içler acısı! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları adliyeye sevk edildi Sivasspor-Fiorentina maçında kan aktı! Sahaya atlayan taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı Sivasspor-Fiorentina maçında kan aktı! Sahaya atlayan taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı

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Son Dakika Spor Holiganlığın sonucu mahkemede bitti! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları gözlerini adliyede açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Holiganlığın sonucu mahkemede bitti! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları gözlerini adliyede açtı - Son Dakika
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