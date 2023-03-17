UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya girerek Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldıran 2 taraftar, adliyeye sevk edildi.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu(28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu.
Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Çiloğlu ve Soylu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.
Alessandro Bianco'nun son hali:
Son Dakika › Spor › Holiganlığın sonucu mahkemede bitti! Fiorentinalı futbolcuya saldıran Sivasspor taraftarları gözlerini adliyede açtı - Son Dakika