Hollanda, Bulgaristan\'ı 3-0 yenerek VNL\'nin açılış maçını kazandı

Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Ziling Wang (Çin)
Bulgaristan: Paskova, Krivoshiyska, Yordanova, Barakova, Dudova, Saykova (Todorova, Stoyanova, Guncheva, Pashkuleva, Becheva)
Hollanda: Buijs, Lohuis, Plak, Aalen, Baijens, Jasper (Reesink, Dambrink, Bongaerts)
Setler: 14-25, 20-25, 22-25
Süre: 78 dakika
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabındaki açılış maçında Hollanda, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci maçında İtalya ile Polonya, saat 20.00'de karşılaşacak.
Bu seneki ilk sınavını VNL'de verecek son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk maçında yarın Japonya ile karşılaşacağı organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.
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