Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok

2022 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'yla aynı grupta yer alan Hollanda'da son maç öncesi Teknik Direktör Van Gaal'ın sakatlanmasının ardından bir kötü haber de yıldız savunmacı Stefan de Vrij'dan geldi.

TRİBÜNDE OLACAK

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Karadağ ile oynanan maçta sakatlanan 29 yaşındaki stoperin, Norveç'le yapılacak kritik müsabakada forma giyemeyeceği bildirildi. De Vrij, Norveç maçını tribünden takip edecek.