Fortuna Sittard ile Heerenveen, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz, karşılaşmada attığı penaltı golüyle tarihe geçti.
Karşılaşmanın 58. dakikada Embolo'nun golünde asisti yapan Burak Yılmaz, 90+8. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandıran isim oldu. 37 yaşındaki Yılmaz, performansıyla takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Burak Yılmaz mücadelede attığı penaltı golüyle büyük bir başarıya imza attı. 37 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard takımı adına bir sezonda 5 penaltı golü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Son Dakika › Spor › Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare - Son Dakika