Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare - Son Dakika
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Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare

26.01.2023 14:11

Fortuna Sittard'ın sahasında Heerenveren'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan Burak Yılmaz, yaptıklarıyla kulüp tarihine geçti. Karşılaşmada 1 gol-1 asistle takımını galibiyete götüren 37 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard'da bir sezonda beş penaltı golü atan ilk futbolcu oldu.

Fortuna Sittard ile Heerenveen, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz, karşılaşmada attığı penaltı golüyle tarihe geçti.

BURAK YILMAZ'DAN RESİTAL

Karşılaşmanın 58. dakikada Embolo'nun golünde asisti yapan Burak Yılmaz, 90+8. dakikada ise penaltıdan fileleri havalandıran isim oldu. 37 yaşındaki Yılmaz, performansıyla takımına 3 puanı getiren isim oldu.

Tarihe geçen kare! Burak Yılmaz bu zamana kadar kimsenin başaramadığını başardı
Burak Yılmaz'ın penaltı kullandığı an

TARİHE GEÇTİ

Burak Yılmaz mücadelede attığı penaltı golüyle büyük bir başarıya imza attı. 37 yaşındaki futbolcu, Fortuna Sittard takımı adına bir sezonda 5 penaltı golü atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Tarihe geçen kare! Burak Yılmaz bu zamana kadar kimsenin başaramadığını başardı
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Son Dakika Spor Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimsenin yapamadığını Burak Yılmaz yaptı! İşte tarihe geçen kare - Son Dakika
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