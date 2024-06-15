Hollanda, Polonya ile 45 yıldır kaybetmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hollanda, Polonya ile 45 yıldır kaybetmiyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Hollanda, Polonya ile karşılaşacak. Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmediği için avantajlı bir konumda bulunuyor. İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sını Hollanda kazandı. Polonya ise son galibiyetini 1979'da almıştı. İki takım daha önce 19 kez karşılaştı ve Hollanda 9, Polonya 3 kez galip geldi.

15.06.2024 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında yarın Polonya ile karşılaşacak Hollanda, son 45 yılda rakibine kaybetmedi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 16.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

"Portakallar" son maçlarda üstün

Hollanda, rakibiyle oynadığı son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı.

Son 12 müsabakaya bakıldığında ise "Portakallar" 7 kez galip geldi, 5 maç da berabere sona erdi.

Rakibine karşı 45 yıllık galibiyet özlemi çeken Polonya, son galibiyetini 1979'da 2-0'lık skorla aldı.

İki takım 20. kez karşılaşacak

Polonya ile Hollanda tarihlerinde 20. kez kozlarını paylaşacak.

Geride kalan 19 maçta Hollanda 9, Polonya 3 defa kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Bu karşılaşmalarda Hollanda 28, Polonya 19 gol kaydetti.

İki takım arasında 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan son maçı, 2-0'lık skorla Hollanda kazandı.

Muhtemel 11'ler

Polonya Milli Takımı'nın kadrosunda Türkiye'de forma giyen üç futbolcu yer alacak.

Sakatlığı nedeniyle ilk maçı kaçıracak Robert Lewandowski'nin yerine Antalyaspor'dan Adam Buksa'nın Polonya'nın forvetinde yer alması, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek'in ise yedekler arasında olması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler şöyle:

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Piotrowski, Moder, Zalewski, Zielinski, Buksa

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Veerman, Simons, Depay, Gakpo

Kaynak: AA

Hollanda, Polonya, Van, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda, Polonya ile 45 yıldır kaybetmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:50 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ’’SMA’’ eylemi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ''SMA'' eylemi
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:43 Bağcılar’da işlenen çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Bağcılar'da işlenen çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 10:55:31. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda, Polonya ile 45 yıldır kaybetmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement