Hopa\'da 26. Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Artvin'in Hopa ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Hopa Plaj Voleybolu Turnuvası, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna ve İran'dan gelen sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oluyor.

Artvin'in Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Hopa, bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Hopa Plaj Voleybolu Turnuvası ile sporseverleri bir araya getirdi. Bioderma Pro Beach Tour Türkiye Serisi Hopa Etabı çerçevesinde düzenlenen organizasyona dört ülkeden toplam 44 profesyonel sporcu katıldı.

Kadın ve erkek kategorilerinde oynanan karşılaşmalar, festival alanında yoğun izleyici ilgisiyle sürüyor. Turnuvanın ikinci gününde oynanan müsabakalar çekişmeli anlara sahne olurken, özellikle kadın voleybolcuların sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Ukrayna ve İran'dan gelen sporcular, Hopa sahilinde adeta görsel bir şölen sundu. Tribünleri dolduran sporseverler ise mücadeleleri coşkuyla takip etti.

Sporun birleştirici gücüyle birlikte Hopa'nın sosyal ve kültürel tanıtımına da katkı sağlayan organizasyon, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Final karşılaşmalarının bugün oynanmasıyla birlikte organizasyon sona erecek. - ARTVİN