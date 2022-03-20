Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü - Son Dakika
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Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü

20.03.2022 15:52
Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü

Kadın Futbol 2. Lig C Grup takımlarından Üstek Group Horozkentspor, 6. hafta maçında konuk olduğu Bursa Soğanlı Spor'u 4-1 mağlup etti.

Kadın Futbol 2. Lig C Grup takımlarından Üstek Group Horozkentspor, 6. hafta maçında konuk olduğu Bursa Soğanlı Spor'u 4-1 mağlup etti. 5'te 5 yapan yeşil siyahlıları galibiyeti getiren golleri Elif (2), Ela ve Havane kaydetti.

Üstek Group Horozkentspor, 6. hafta maçında Bursa Soğanlı Spor'a konuk oldu. Bursa Vatan Spor Tesislerinde oynanan maça etkili başlayan Denizli ekibi, 13.dakikada Ela Telli'nin attığı golle öne geçti. 23. dakikada kaptan Havane ile farkı ikiye çıkaran yeşil siyahlılar, 40'ta Elif Duru ile farkı 3'e çıkardı.

İlk yarısı bu şekilde biten maçta Horozkent, Elif Duru: ile 54'te durumu 4-0'a getirdi. Ev sahibi ekibinde 65'te Beril ile durumu 4-1'e getirdi. 4-1 sonrası Horozkent, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Denizli ekibi, Özge'nin ikinci sarı karttan oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. - DENİZLİ

Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü
Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü
Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü
Horozkent, Bursa'dan 3 puanla döndü

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Denizli, Futbol, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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