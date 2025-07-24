Hukuk Öğrencisinden Samsunspor\'a Rap Şarkısı

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ravera (Muhammet Vera Arslan), bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek Samsunspor için rap şarkısı besteledi ve klip çekti.

İstanbul'da özel bir üniversitede eğitimine devam ettiren 21 yaşındaki Ravera (Muhammet Vera Arslan), bunun yanı sıra müzikle de uğraşıyor. Geçen sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa'ya katılma hakkı elde eden memleketinin takımı için şarkı besteleyen Ravera, rap şarkısına 19 Mayıs Stadyumu'nda klip çekti. Kısa sürede binlerce izlenme ve etkileşim alan şarkı, dinleyenler tarafından beğenildi.

"Oyunculara motivasyon olsun diye bu şarkıyı yaptım"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Muhammet Vera Arslan, futbolcuları motive etmek için bu şarkıyı yaptığını dile getirerek, "Bir yandan üniversite okuyup bir yandan da müzikle uğraşıyorum. İstanbul'da hukuk okuyorum. Derslerimden arta kalan zamanda müzikle uğraşıyorum. Samsunspor taraftarıyım. Geçen sezon bizim adımıza çok başarılı geçti. Onun için oyuncuların motive olması ve taraftarlarımızın mutlu olması için şarkı besteledim. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. İlk beğeniler çok güzel. İlk 5 günde dinlenme, etkileşim ve dönüşler gayet güzel. Bu sezon Samsunspor, Süper Lig'de şampiyon olursa da bu şarkının daha güzel ve anlamlısını armağan edeceğim. Her zaman çocukluk aşkımızın arkasındayız. Rap müzik dinleyicisiyim. İlk şarkımı 11 ay önce yayınladım. Bu da 2. şarkım. İnşallah dinleyenler beğenir, Samsunspor da bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olur" dedi.

Kırmızı-beyaz isimli şarkının bazı sözleri ise şöyle:

Çektim formayı kırmızı-beyaz, tribünde yüzüme soğuk ayaz/İstanbul çocukları bizi anlamaz, Karadeniz'de başka da kral olmaz.

Orta sahada Carlo Holse, gel Samsun'a yürek yeterse/19 Mayıs sanki bi kale, son damlaya kadar şerefle. - SAMSUN