Hulusi Belgü: Şampiyonluk Şansımız Galatasaray'ın Üstünde - Son Dakika
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Hulusi Belgü: Şampiyonluk Şansımız Galatasaray'ın Üstünde

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Belgü, Galatasaray'ın önünde şampiyonluk şansları olduğunu söyledi.

13.04.2025 22:50
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- Hulusi Belgü: "Şampiyonluk şansımız Galatasaray'ın üstünde"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü:

"Galibiyet serimizi devam ettireceğiz"

"Taraftarımız bizimle bütünleşmeli"

SİVAS - Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Sivasspor maçının ardından, "Ben Galatasaray'ın üstünde şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyorum. Doğru, onlar öndeler, puan kaybetmelerini bekliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belgü, "Hakikaten çok soğuk, ben de Sivaslıyım. Kalbimizde Fenerbahçe aşkı var. Burada soğuk havada mücadele eden her iki takımın futbolcularına teşekkür etmeliyiz. Gerçekten canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Çok zor bir deplasmandı. Sivasspor canla-başla oynadı. Bu 3-1'lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz. Fenerbahçe elinden geldiği her şeyi yapıyor. 11 puan biz geriden geldik. 3 puan kaldı aramızda. Artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Öyle tahmin ediyorum kalan 7 maçta galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah taraftarımızın istediği gibi olur. Hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Yabancı VAR devam etmeli"

Hakemlerle ilgili yöneltilen soruya Belgü, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum. VAR geldikten sonra nelerin değiştiğini hepiniz gördünüz. Yabancı VAR'la daha iyi sonuçlar alındığını hepimiz görüyoruz. Bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" yanıtını verdi.

"Biz inandık"

Bir gazetecinin "Şampiyonluk şansını yüzde kaç görüyorsunuz?" sorusuna Belgü, "Ben Galatasaray'ın üstünde şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyorum. Doğru, onlar öndeler, puan kaybetmelerini bekliyoruz. Biz de inandık, taraftarımızdan da ricam şu, Fenerbahçe'ye futbolculara, yönetime inansınlar güvensinler. Bizim arkamızda taraftarımız olduğu zaman her şeyin üstesinden geleceğimize çok net bir şekilde inanıyoruz. Tek beklentimiz taraftarımızın bizimle bütünleşmesi" yanıtını verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hulusi Belgü: Şampiyonluk Şansımız Galatasaray'ın Üstünde - Son Dakika

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