Çekilen fikstür sonrası Kayseri temsilcisi Hürriyet MTAL, ilk maçında 30 Ekim 2022 tarihinde Sorgun Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Hürriyet MTAL'ın yer aldığı grupta Pınarbaşı Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor , Konya Pema Kolejispor, Yozgat Sarıkaya Belediye GSK ve Yozgat Sorgun Belediyespor takımları yer aldı. Hürriyet MTAL ligin 4. haftasında Kayseri derbisinde Pınarbaşı Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Hürriyet MTAL 2022-2023 sezonundaki rakipleri ve fikstürü belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Erkekler kategorisinde olan Hürriyet MTAL, 4. grupta mücadele edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hürriyet MTAL'ın fikstürü belli oldu - Son Dakika

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