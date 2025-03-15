Hürriyet Ortaokulu Voleybol Takımı Tarih Yazdı

Hürriyet Ortaokulu mini kız voleybol takımı, 2024 yılının Aralık ayından bugüne sergilediği başarılı mücadelenin sonucunda Çanakkale de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı ve Düzce'ye bir ilki yaşattı.

Hürriyet Ortaokulu öğrencilerinin sportif faaliyetlerde gösterdiği üstün başarılarla Düzce'nin yüz akı olmaya ve adını tüm Türkiye'ye duyurmaya devam ediyor. Sporcu kızlar, 2024 yılının Aralık ayında il birinciliğini elde etmelerinin ardından Türkiye Şampiyonasına giden yolda Bolu'da düzenlenen grup müsabakalarında bir çok ili geride bıraktı.

Başarı grafiğini Düzce'de devam ettiren Hürriyet Ortaokulu'nun Buglem Ay, Tuğçe Beren Zengin, İlkyaz Eflin Kafalı, Mina Koroş, Cemre Ece Dağcı, Zeynep Azra Bayraktar, Zeynep Şahihşah, Ela Buglem Ak, Gokçe Gül ve Eylül Yılmaz'dan oluşan minik voleybolcuları antrenörleri Bünyamin Kahraman'in direktifleri ile başarılarını perçinledi.

Düzce tarihinde bir ilki gerçekleştiren sporcular, 17-21 Nisan tarihlerinde Çanakkale'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE