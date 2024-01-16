- Hüseyin Eroğlu: "Bandırmaspor'un öncelikli hedefi sezon sonunda Süper Lig'de olmak"

İSTANBUL - Kasımpaşa'yı eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Bandırmaspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, öncelikli hedeflerinin ise Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bandırmaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bandırmaspor'a geldikten sonra ikinci maçım. Erzurum maçımız berabere bitmişti. Kazanmak istiyorduk, oyun anlamında doğruları yaptık ama skor yansıtamadık. Kasımpaşa güçlü kadroya sahip. Maçın ilk bölümünde oyuna ortak bir oyunumuz vardı. Zaman zaman topa sahip olduğumuzda topu rakip kaleye götürdük. Bu süreçte kendi ayağımızdaki topları kaptırıp pozisyon verdik. İlk yarının sonlarında geçiş oyunundan öne geçtik. Kadromuzda belli başlı oyuncuları buraya getirmedik ama her zaman benim felsefemde sistem çok önemli. Kısa sürede bir şeyler yapmaya başladık. Bugün de sistemle kazandık. Maçın ikinci yarısında topa sahip olmayı arttırdık ama kaptırdığımız ve sonuçlandıramadığımız bariz pozisyonlarda geriye yaslanmak zorunda kaldık. Son bölümde formasyon anlamında değişikliğe gittik. İyi bir savunma yaptık son bölümde ve 1-0 rakibimizi eledik. Maçtan önce de oyuncularımıza kazanamaya geldiğimizi söyledik. Sürpriz değil, sistemin bir parçası. Bandırmaspor'un öncelikli hedefi sezon sonunda Süper Lig'de olmak. Bunu da inşallah başaracağız" cümlelerine yer verdi.

"Güzel bir tesis açılışı olacak"

Yakın zamanda yeni tesislerinin açılışını yapacaklarını dile getiren Eroğlu, "Çok değerli başkan ve yönetim kurulumuz var. Yakın zamanda Türk futbolu adına, Bandırma adına güzel bir tesis açılışı olacak. Bu galibiyeti başkanımız ve yönetim kurulumuzla birlikte bizi desteklemeye gelen taraftarımıza armağan ediyorum" şeklinde konuştu.