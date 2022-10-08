Hüseyin Eroğlu: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" - Son Dakika
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Hüseyin Eroğlu: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

08.10.2022 21:32

- Hüseyin Eroğlu: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği maçının ardından galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği maçının ardından galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Kendi sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-0 ile geçen Samsunspor'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Özellikle ilk 30 dakikadan çok memnun kaldığının altını çizen Eroğlu, maçın 90 dakikasında aynı oyunu görmek istediğini ifade etti.

"Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta deplasmanda oynadık. Bu hafta taraftarla buluştuğum için çok heyecanlandım. Maçın büyük bölümünü üstün oynadık. İlk 30 dakikadaki oyun bizi cesaretlendirdi ve öne geçtik. Kazanmak çok önemli. Oyunumuzu daha da geliştirmemiz lazım. İlk 30 dakikadaki oyunu 90 dakikaya yaymamız gerekiyor. Geleli çok kısa zaman oldu. Oyuncularım tüm istediklerimizi yaptı. 8 şut çektik, 5'i kaleyi buldu. Rakibin şutu yok. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu galibiyeti Samsunspor taraftarına ve aileme armağan etmek istiyorum. Samsunspor'a gelmeden önce hazırlıklıydık. Savunmayı nerede yapacağınız çok önemli. Topu nerede karşılaşacağınız çok önemli. Oyunun ve oyuncunun gelişmesi benim için değerli. Samsunspor'un gelişmesi için çaba sarf ediyorum. Sistem benim için çok önemli. Oyuncu değil oyun üzerinden sistemi okumak önemli. 24 kişilik kadromuz var. Herkes bu takımın oyuncusu. Öyle bir takım yapacağız ki giren-çıkan birbirini aratmayacak. Bu galibiyeti seri galibiyetlerle desteklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz' - Son Dakika

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