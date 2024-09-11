İBB ve TBF Basketbol Gelişim Merkezi'ni Tanıttı - Son Dakika
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İBB ve TBF Basketbol Gelişim Merkezi'ni Tanıttı

İBB ve TBF Basketbol Gelişim Merkezi\'ni Tanıttı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdi. İmamoğlu ve Türkoğlu, tesisin farklı bölümlerini inceledi ve projenin önemini vurguladı.

11.09.2024 15:40
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte yapımı tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'ni gezdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette proje hakkında detaylı bilgi alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte 10 bin kişilik Ana Salonun yanı sıra Milli Takımlar Salonu, Altyapı Salonu, Basketbol Müzesi ve Basketbol Kütüphanesinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan TBF Başkanı Türkoğlu, " İstanbul'umuza, basketbolumuza kazandırdığımız tesisin ne kadar değerli olduğunu Sayın Başkanımıza detaylı olarak anlatmak istedik. Amacımız başta İstanbul'daki basketbolseverleri daha sonra da Türkiye'deki basketbolseverleri bir çatı altında toplayarak basketbolumuzu daha iyi yerlere getirmek" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu ise, "Halkın buraya geldiğinde çevreyle uyumlu bir takım ihtiyaçlarını giderici alanlar da tasarlanmış. Anadolu Efes ve Galatasaray kulüplerinin burada yapacağı maçlar başta olmak üzere tesisin bir ulaşım planına ihtiyacı olduğuna karar verdik. Hem sahil yolundan hem de Topkapı'dan buraya özellikle bir tarafıyla Marmaray, bir tarafıyla tramvayımızın geçtiği hat üzerinden yaya trafiğinin buraya uyumlu ve entegre bir şekilde düzenlenmesi kaldı. Tesis, kültür ve spor adına burayı güçlü bir pozisyona itiyor. Hem Zeytinburnu'na hem de İstanbul'umuza çok değer katacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun tüm ofislerinin yanı sıra; 10 bin kişi kapasiteli ana salon, bin kişi kapasiteli A Milli Takım antrenman salonu, 500 kişi kapasiteli üç altyapı salonu, Basketbol Kütüphanesi, Basketbol Müzesi ve 3x3 basketbol sahaları yer alıyor.

Kaynak: DHA

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