İBB Spor Kulübü'ne Fair Play Bayrağı - Son Dakika
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Spor

İBB Spor Kulübü'ne Fair Play Bayrağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, TMOK tarafından Fair Play Şeref Bayrağı'nı aldı.

24.09.2024 18:52
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübüne verilen Fair Play Şeref Bayrağı, göndere çekildi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve kulüp sporcuları katıldı.

Burada açıklamada bulunan Erdoğan Arıpınar, söz konusu ödülü kazanan Fenerbahçe, ENKA ve İBB Spor kulüplerini kutladı.

İBB'nin Türkiye'de ilk defa böyle bir ödül kazanan belediye olduğunu aktaran Arıpınar, "Sloganlarımızdan bir tanesi 'Hem centilmen hem şampiyon'. TMOK'da bu projeyi başlattığımızda derhal spor bakanlığımızla temas etmiştik. Bütün Türkiye tarandı. Bin 500 tane kulüp tarandı. Hem olimpiyata adam gönderecek hem de dünyada ödüller kazanacak sporcuları hedefledik. 12 kulüp finale kaldı ve 12 kulübün içerisinde değerlendirmemizi yaptık. Birinci altın yıldız, ikinci gümüş yıldız, üçüncü bronz yıldızlı bayrağın sahibi olacaktı. Fair Play bir insanın vicdanıyla hareket etmesidir. Tüm Türkiye'de bunu yaymaya çalışıyoruz. Türk milletine hizmet edenler sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Fatih Keleş ise Fair Play'in bir yaşam biçimi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Olimpiyat Oyunları, Paralimpik Oyunlar, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Ulusal Liglerde elde ettiğimiz katılım ve başarılar ile kulübümüz; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonunca yurt çapındaki bin 364 spor kulübünün değerlendirildiği süreç sonunda ülkemizin en başarılı ilk 3 spor kulübünden biri seçilerek Fair Play Şeref Bayrağını gönderinde dalgalandırmaya hak kazanmıştır. Bu, bizim için sadece bir ödül değil; tüm spor camiasına verdiğimiz güzel bir mesajdır."

Kulüp olarak 2000 yılından beri 6. kez olimpiyata katılma başarısı gösterdiklerinin altını çizen Keleş, "En son yapılan Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarında kulübümüzden 25 sporcu ülkemizi temsil etti. 11 sporcumuzun katıldığı Olimpiyat Oyunlarında, Güreş ve Taekwondo branşlarında 2 bronz madalyayı sporcularımız kazandı. Paralimpik Oyunlarına katılan 14 sporcumuz ise 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 6 madalya ve toplamda sporcularımız 8 olimpiyat madalyasını ülkemize kazandırarak bizleri gururlandırmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp olarak sürdürülebilir bir spor politikası izlediklerini vurgulayan Keleş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklı spor branşlarını bünyesinde barındıran, ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden spor kulüplerimizi ödüllendirmek amacıyla bu uygulamanın hayata geçirilmesi, gençlerimize sporun sadece bir yarış değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu öğretmektedir. Fair Play, sadece sahada değil, hayatın her alanında önemli bir değer, bir yaşam biçimidir. Yalnızca kazanmanın değil, kazandığımız yolda nasıl bir insan olduğumuzun da önemli olduğunu hatırlatır. Bizler de bu bayrağın temsil ettiği değerleri daha iyi anlayarak geleceğe taşımak zorundayız. Fair Play Şeref Bayrağı, bir madalya veya ödül olmanın ötesinde, kulüplerimizin değerlerini ve onurlu bir spor anlayışını simgelemektedir. Bu bayrak, dört yıl boyunca kulübümüzün tesisinde dalgalanacak ve tüm spor camiasına ilham verecektir."

Konuşmaların ardından İBB Spor Kulübüne Fair Play Şeref Bayrağı diploması takdim edilirken, daha sonra Fair Play Şeref Bayrağı göndere çekildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İBB Spor Kulübü'ne Fair Play Bayrağı - Son Dakika

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