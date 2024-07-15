İbrahim Akdağ, Sivasspor'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

İbrahim Akdağ, Sivasspor'dan Ayrıldı

Sivasspor'da sözleşmesi sona eren İbrahim Akdağ, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya teşekkür etti ve Sivas için oynamanın keyifli olduğunu belirtti.

15.07.2024 11:36
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Sivasspor'da sözleşmesi sona eren İbrahim Akdağ, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Sivasspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşarak camiaya veda etti.

Akdağ, "Kulübümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde herhangi bir sonuca varamadık. Mecnun Başkan ve Bülent Hocama bana bu formayı giyme imkanı verdikleri için teşekkür ederim. Takım başta olmak üzere bütün kulüp emekçileri haklarınızı helal edin. ve sevgili Yiğidolar ilk maçtan itibaren bana verdiğiniz desteği unutmayacağım. Sivas için oynamak çok keyifliydi" notunu ekledi.

Diğer yandan geçen sezon Sivasspor'a transfer olan İbrahim Akdağ, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 11 maça çıktı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Akdağ, Sivasspor'dan Ayrıldı - Son Dakika

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